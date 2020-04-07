شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: فايلر رحب بالتجديد للأهلى خلال جلسة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن السويسر رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى رحب بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الجلسة التى جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادى اليوم.

ونشر أحمد شوبير خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة قائلا: "فايلر يرحب بالتجديد بعد اجتماعه اليوم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

واتفق النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على التجديد لمدة موسمين مقبلين خلال المفاوضات المبدئية التي تمت بين الطرفين الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادي مع المدرب السويسري بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة خاصة مع رينيه فايلر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني لرغبة رئيس النادي في حسم هذا الملف خلال توقف النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا".

ورحّب فايلر بالاستمرار مع القلعة الحمراء لشعوره بالارتياح في الفريق وأن كانت هناك عدة أمور بسيطة للغاية سيتم حسمها خلال الجلسة المرتقبة التي سيوقع خلالها فايلر على العقود الجديدة، وفي هذا الشأن أستقر مسئولو الاهلي على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة .

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