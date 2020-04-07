شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حديقة المنزل وسيلة حسام عاشور للحفاظ على لياقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام عاشور لاعب الأهلى، على خوض تدريبات بدنية وبالكرة فى حديقة منزله، من أجل الحفاظ على لياقته فى ظل توقف الأنشطة الرياضية فى جميع أنحاء العالم بسبب فيرس كورونا.

ونشر حسام عاشور مقطع فيديو عبر صفحته على "إنستجرم" خلال خوض بعض التدريبات فى حديقة المنزل، خاصة أن هناك حالة من حظر التجول التى فرضتها الحكومة خوفًا من تفشى فيرس كورونا القاتل.

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وزاد موقف حسام عاشور، غموضًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدم الإعلان عن اعتزاله بنهاية الموسم عقب عدم التجديد له فى الأهلى ما يؤكد أن قائد الفريق الأحمر يتمسك بالاستمرار فى الملاعب، خاصة أنه يؤكد قدرته على مواصلة العطاء فى الملاعب.

ويبقى حسام عاشور مطروحًا كخيار للزمالك من أجل تدعيم وسط ملعبه بمزيد من الخبرات إلى جانب تواجد الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى الوسط الحاليين بقلعة ميت عقبة، خاصة أن عقد عاشور ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التفاوض مع أى نادٍ كما أنه لم يرفض الانضمام إلى الزمالك، وعندما سُئل فى توقيت تعثر مفاوضاته مع الأهلى قال "ربنا يقدم اللى فيه الخير".

ونصح محمود الخطيب، حسام عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها: استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.