شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «رادومير أنتيتش» المدرب السابق لأتلتيكو مدريد والريال وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين، وفاة مدربه السابق رادومير أنتيتش، عن عمر ناهز 71 عاماً، بعد صراع مع المرض.

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ونشر أتلتيكو عبر حسابه بموقع «تويتر» تغريدة نعى فيها مدربه السابق، قائلاً: «عائلة أتلتيكو في حالة حداد عقب وفاة أحد مدربينا الأساطير، رادومير أنتيتش، سيبقى دائماً في قلوبنا، أرقد في سلام».

وسبق للمدرب الصربي أنتيتش أن درب ريال مدريد وبرشلونة، ليكون المدرب الوحيد الذي قاد أندية القمة الثلاثة في إسبانيا.

وكان أنتيتش حصد ثنائية الدوري والكأس مع أتلتيكو مدريد في موسم «1995-1996».