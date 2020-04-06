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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرك مفاجئ من ميلان لخطف هدف ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
دخل نادي ميلان في سباق المنافسة على ضم الألماني الدولي تيمو فيرنر، مهاجم نادي لايبزيج، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعتبر فيرنر أحد الأهداف الرئيسية لنادي ليفربول، حيث يرغب بطل أوروبا في ضم المهاجم الألماني الشاب الذي نجح في تسجيل 21 هدفاً في 25 مباراة بالدوري هذا الموسم.
ويملك فيرنر شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل عن لايبزيج مقابل 60 مليون يورو، وينتهي صلاحية هذا الشرط في نهاية شهر أبريل الجاري.
وأكد التقرير أن الوصول المحتمل لراجنيك، لتسهيل الحوار مع لايبزيج من أجل فيرنر. ويفكر ميلان في إدراج لاعبه هاكان تشالهان أوجلو المقدر سعره بـ 20 مليون يورو، لخفض التكلفة. أو بيع لوكاس باكيتا.
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