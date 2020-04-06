شكرا لقرائتكم القيعي : نتمنى عدم الغاء الدوري لما سيلحق الأندية من خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهلى ، عن تمنيه عدم إلغاء بطولة الدوري نظراً للخسائر المالية الكبيرة التي ستتعرض لها الأندية .

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واشار عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي ، إلي أنه يجب علي الجميع تقديم مبادرات لمواجهة الموقف الصعب الذي تمر به الرياضة المصرية نظرا لتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا ، مضيفاً "اللي مش هيجي بالمبادرات هيجي بالقرارات الإجبارية".

وأكد القيعي ، أنه يؤيد مبادرة هاني ابوريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم ، إلى إنشاء صندوق لدعم الرياضيين، في أوقات الأزمات والكوارث التي تواجههم، والتي تتعاظم آثارها السلبية على كافة المستويات الصحية والنفسية والإقتصادية، مثل ما يواجهه العالم بأجمعه هذه الأيام من خطر فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأضاف مستشار لجنة التعاقدات في النادى الأهلي ، أن إلغاء الدوري أمر معقد للغاية ، مشيرا إلي أنه هناك بعض الأندية تنادي بإلغاء المسابقة لأسباب شخصية.