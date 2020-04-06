شكرا لقرائتكم جنش : بحب شيكا من وأنا صغير ولما كبرت لقيت نفسى بلعب معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود جنش حارس مرمى الزمالك أن أقرب اللاعبين إلى قلبه فى النادى حاليا هما محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد مؤكدا أنه يحبهما كثيرا بالإضافة إلى باقى أعضاء الفريق .

أضاف جنش خلال تصريحاته لأحمد عادل فى قناة اليوتيوب:" بحب شيكا من وأنا صغير ولما كبرت لقيت نفسى بلعب معاه".

وعن مواقفه مع اللاعبين الأفارقة اشار جنش أن اللاعبين الأفارقة دمهم خفيف بطبعهم لذا فإنه دائما يحب عمل المقالب خاصة وأنهم مش فاهمينه نظرا لإختلاف اللغة بينهما ، إلا أنه يرتبط بعلاقات قوية مع أى لاعب أفريقى .

وكشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، عن أكثر اللاعبين الذين يخشاهم فى مباريات القمة أمام الأهلى، قائلاً: "عماد متعب اللاعب الوحيد الذى كنت أخشاه وأعمل له حساب فى مباريات الأهلي، وكنت أحرص دائمًا على دراسة تحركاته، وإذا ابتعد عن المشاركة كنت أحمد الله".

Advertisements

أضاف جنش : "في مباراة السوبر كان كل همي مراقبة متعب، وعندما نزلت الملعب لخوض عملية الإحماء وجدت القناص خارج التشكيل فذهبت لمصافحته، وقلت الحمد لله متعب لن يشارك وسنفوز في المباراة".

وعن مثله الأعلي، قال جنش إن عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق يعد مثله الأعلى فى مصر، ودائمًا نتواصل مع بعضنا البعض ويمنحنى النصائح، وتعلمت منه الكثير والكثير، وفى فترة سابقة كنت أشارك وهو يجلس على مقاعد البدلاء ورغم ذلك كان يقدم لى الدعم رغم عدم حبه للجلوس علي الدكة.

وأكد جنش أنه لا يفكر فى الاحتراف الخارجى بالوقت الحالى، لافتًا إلى أنه تلقى عددًا من العروض السعودية وكنت أدرس الرحيل لكن علاقتى بنادى الزمالك منعتنى، وكنت أحرص على الذهاب للنادى رغم إصابتى، وذلك من حبى فى الكيان.