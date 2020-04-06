شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يكشف تفاصيل عروض ثلاثي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة أنه يعتقد انهاء ثلاثي الفريق المعار من القطبين الأهلي والزمالك ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح بأعلى مستوى فني وبدني.

وأوضح حمادة صدقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نتلقى أية عروض من الأهلي والزمالك لاستعادة اللاعبين خلال الفترة المقبلة وأن كل ما يثار بشأن رغبة القطبين في عودتهما أو تلقيهما عروضاً جديدة من انديتهم عار تماماُ عن الصحة".

وقال حمادة صدقي أن الثلاثي يقدمون مستويات مميزة في الدوري المصري مع الفريق الساحلي وهو ما يجعلهم مؤهلين للعب أنديتهم المواسم المقبلة.

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وأوضح حمادة صدقي أنه يأمل في استمرار اللاعبين بسموحة خاصة وأنهم أعمدة أساسية في نتائج الفريق الأخيرة مشدداً على ان اللاعبين يمتلكون كل المقومات التي يحتاجها المدرب.

وأكد حمادة صدقي ان الدوري مازال في منتصف الموسم وبالتالي لا حديث عن اية تنقلات تخص الفريق حتى الآن وانه يرى أنه من المبكر الحديث عن مثل هذه الصفقات خلال الفترة الحالية.

وتوقف النشاط الرياضي والكروي في مصر ومختلف أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولي بشأن محاصرة كوفيد 19 المميت.