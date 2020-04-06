شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: ملقتش خليفة لي في الملاعب.. وطارق حامد والسولية الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق عن خليفته في الملاعب من اللاعبين الموجودين في وسط الملعب بالكرة المصرية في الوقت الحالي، خاصة بعد ابتعاده عن الملاعب.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "ملقتش حد على نفس المستوى بتاعي واللي بتمناه وكرة القدم دفاعية وهجومية، ولسه ملقتش اللاعب اللي عنده التكلمة يقطع الكورة من نص الملعب ويروح بيها الجون او يقطع الكورة من ال18 ويكل للامام".

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تابع: "بيعجبني طارق حامد وعمرو السولية والأخير مستواه علي في الفترة الأخيرة وهو شرب من الكرة الاسماعيلاوية ونضج دلوقتي ، بيقدر يدافع ويهاجم وهما اللي شايفهم افضل دلوتي".

أضاف: "فيه محمد صادق ومحمد بيومي في الاسماعيلي وبيجوا يعدوا معايا على طول في الأكاديمية بتاعتي".