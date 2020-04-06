شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: شيكابالا يعاني من فوبيا أثرت على مسيرته الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن نجم القلعة البيضاء محمود عبد الرازق شيكابالا يعاني من آفة خطيرة هددت مسيرته الكروية وكانت كفيلة بأن تجعله أعظم من مارس اللعبة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "زامل شيكابالا ابني أمير في نادي باوك اليوناني وكان وقتها الثنائي متألق بشدة في دوري أبطال أوروبا".

وأردف عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق أن شيكابالا موهبة لا خلاف عليها الا أن معاناته من فوبيا الغربة والعيش خارج مصر دفعته للعودة مجدداً الى صفوف القلعة البيضاء.

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وتابع عزمي مجاهد أن شيكابالا ليس لاعباً استثنائياً فقط في كرة القدم المصرية بل سيظل أيقونة مهارة تتغنى بها الجماهير من كافة فئات الشعب لكنني كنت أتمنى بقائه في الدوري اليوناني الذي كان بوابة حقيقة لانتقاله الى أفضل الأندية الأوروبية.

وأقر عزمي مجاهد بأن الفهد الأسمر تعرض لزن على الودان حتى يعود الى مصر وينضم الى الزمالك مجدداً وكان قراراً خاطئاً منه ان يعود وهو في قمة مجده وبإمكانه وقتها ان ينضم الى أفضل الأندية بالعالم فلك أن تتخيل أن جماهير اليونان مازالت تتذكر اللاعب حتى الآن وتشهد بموهبته فما بال الجميع لو استمر في البطولة الأوروبية حتى الآن.