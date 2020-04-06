شكرا لقرائتكم جنش : عواد مش بيعرف يتكلم وده سبب مشاكله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك إن زميله محمد عواد لا يعرف كيفية التعبير عما يدور في داخله وهذا يسبب له الكثير من المشاكل.
أضاف جنش خلال تصريحات لأحمد عادل في قناته على اليوتيوب: " أحل عواد كثيرا على المستوى الشخصى وهو دائم السماع لنصائحى".
تابع "لا أفكر في الاحتراف حاليًا، جاءتني عروض في السعودية وفكرت في الرحيل".
وواصل :" ولكن ما منعني هو علاقتي بنادي الزمالك، رغم أنني أصاب كثيرا، ولكن أتواجد في النادي دائمًا، وسيكون من الصعب انتقالي لأي ناد آخر".
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