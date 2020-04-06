شكرا لقرائتكم عبد ربه عن تخفيض العقود: جاء الوقت لرد الجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق لاعبي الكرة بضرورة تخفيض عقودهم مع أنديتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية بسبب توقف نشاط الكرة لتفشي فيروس كورونا.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "جه الوقت لرد الجميل والمفروض التخفيض ييجي من اللاعبين واطالب اللاعبين بالوقوف مع الاندية واقل حاجة ملعبتش في الفترة دي واتنازل عن الجزء ده ، والمواف دي عمر الناس ما بتنساها.

أطالب اللاعبين بالتنازل عن الفترة التي توقف فيها النشاط لأنه تم خلاله تعليق النشاط الرياضي.