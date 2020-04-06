شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد: حسام وإبراهيم حسن هما صفقة القرن للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما صفقة القرن بنادي الزمالك لما أحدثاه من توازن في قوى الكرة المصرية مع الأهلي وقتها.

أوضح عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه وبالنظر لما قدمه الثنائي فلا خلاف على أنهما صفقة القرن خاصة وأنهما حصلا مع القلعة البيضاء على لقب افضل فريق بالعالم 2002 بالإضافة الى العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقال مجاهد أن التوأم كان متوجهاً وقت التعاقد معهما الى مطار القاهرة للانضمام الى الدوري التركي الا أن الأمر حسم بمجرد مكالمة تليفونية جمعت حسام حسن والدكتور كمال درويش وقتها أعادت النجمين الى مقر القلعة البيضاء للتوقيع.

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وأوضح مجاهد أنه وبالرغم من وجود بعض المشاكل التي نشبت بين الجماهير والتوأم بسبب حماس الملعب خلال مباريات الفريق بالسنوات الأخيرة في الدوري المصري الا أنهما ظلا خلال تواجدهما بالقلعة البيضاء يقدمان أفضل المستويات مع الفريق.

وأشار مجاهد الى أن التوأم إبراهيم وحسام حسن كانا لهما دافع كبير هو رد الاعتبار من خروجهما من النادي الأهلي بشكل يسيء لتاريخهما الكروي وهو الأمر الذي تحقق بفضل عطاءهما مع القلعة البيضاء مشدداً على أن أفضل فترات التوأم التاريخية مع نادي الزمالك.

وكان مجاهد عضواً لمجلس إدارة كمال درويش في واحدة من أفضل فترات النادي التاريخية التي حظي خلالها بالعديد من البطولات التي ساهمت في رفع شأن الكرة المصرية قارياً.