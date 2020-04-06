شكرا لقرائتكم سيف زاهر: محمود طاهر لن يترشح لانتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر ، أنه كان حريص علي اجراء مداخلة مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق في برنامجه علي قناة أون تايم سبورت ، لتحديد موقفه من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعد طرح اسمه للترشح علي منصب رئاسة الجبلاية .
وأوضح سيف زاهر ، في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي ، أن محمود طاهر أعلن بشكل واضح عدم ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة ، كما أعلن عن دعمه لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب ، مشيراً إلي أن طاهر دعم دستور القلعة الحمراء .
وكشف سيف زاهر ، أن محمود طاهر رفض بشكل قاطع التحدث عن ملف مستحقات مؤمن زكريا لاعب الأهلي ، مؤكداً أنه سدد جميع مستحقات اللاعبين قبل الرحيل عن القلعة الحمراء .
وحكي محمود طاهر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، عن الموقف الذى جمعه بمحمود الخطيب وقت أن كان طاهر رئيس النادي الأهلي قائلا :" فوجئت فى ملعب الوداد المغربي بوجود محمود الخطيب وسارعت بالترحيب به فهو قيمة وقامة و أرتبط معه بعلاقة وطيدة وهذا شعور طبيعي تجاه الخطيب ولا ادعي التمثيل ، مؤكداً أن هذه أمور عادية داخل النادي الأهلي وعلاقة الحب و الإحترام بين أبناء النادي.
يأتى هذا فى الوقت الذى وجه فيه محمود طاهر عبر قناة أون تايم سبورت الشكر للقيادة المصرية على المجهودات المبذولة و الأداء الحكومي فى أزمة فيروس كورونا ،مؤكداً أنه فخور بالإدارة الحكيمة من قبل الدولة المصرية و التى تفوقت على دول كبري.
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