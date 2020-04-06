شكرا لقرائتكم عبد ربه: مرتضى فاوضني كتير.. والكورة للأهلي والزمالك والاسماعيلي مع احترامي للمادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق عن تلقيه مفاوضات من بل مرتضى منصور رئيس الزمالك عدة مرات من قبل، خاصة قبل نهاية عقده مع الدراويش.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "مرتضى منصور تفاوض معايا لما كان عقدي بينتهي في الاسماعيلي وقسما بالله كان بيقولي خلص في ناديك ولو النادي مدكش فلوس بابي مفتوح وكان بيقولي الاولوية لناديك ، وقالي انا عارف انك بتحب النادي ولو قصر معاك او فيه مشاكل نادينا مفتوح".

استطرد: "بعد ما مضيت للاسماعيلي قالي بتمنالك كل التوفيق ولازم اشكره انه رجع الزمالك من تاني واعاد هيبة الزمالك انه يبقى منافس مع الاهلي والاسماعيلي، والكرة في الاهلي والزمالك والاسماعيلي مع احترامي للمادة اللي طاغية على الجميع الفترة دي، وعدم الانتماء والمادة بقت متسيدة والناس عمرها ما بتنسى المواقف".