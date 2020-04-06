شكرا لقرائتكم جنش : كان نفسى ألعب بجوار حازم إمام وأحمد الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك على سؤال من هو النجم المعتزل الذى كان يتمنى اللعب بجواره.

قال جنش خلال تصريحات لأحمد عادل في قناته على اليوتيوب: " كنت أتمنى أن أزامل حازم إمام الكبير في الملاعب".

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تابع "لا أفكر في الاحتراف حاليًا، جاءتني عروض في السعودية وفكرت في الرحيل".

وواصل :" ولكن ما منعني هو علاقتي بنادي الزمالك، رغم أنني أصاب كثيرا، ولكن أتواجد في النادي دائمًا، وسيكون من الصعب انتقالي لأي ناد آخر".