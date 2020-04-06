شكرا لقرائتكم عزمي مجاهد : عادل امام طول عمره زملكاوي درجة ثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة أن الزعيم عادل امام زملكاوي درجة ثالثة منذ زمن بعيد وليس كما يشاع عنه أنه أهلاوي.

أضاف عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عادل امام زملكاوي وتجمعنا صداقة به منذ سنوات طويلة ولم يكن أهلاويا كما هو معروف عنه خلال الفترة الحالية".

أوضح عزمي مجاهد ان عادل امام ظل زملكاوياً حتى عام 1976 بعد خروجه بمسرحية شاهد ماشافش حاجة التي تزعم وقتها عالم الفن وأطلق عليه الجميع لقب الزعيم من بعدها انتقل الى تشجيع الأهلي "علشان بقى زعيم".

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تابع عزمي مجاهد ان عادل امام شخصية فنية وإنسانية محترمة للغاية وكان قريباً من نجوم الزمالك طيلت فترة الستينات الا أنه انقلب على القلعة البيضاء وبات مشجعاً للقلعة الحمراء منذ ذلك الوقت تحديداً.

ويعرف عن عادل امام تشجيعه الكبير للنادي الأهلي أحد رموزه من عالم الفن وهو الأمر الذي يجعل تصريحات مجاهد مفاجأة للجماهير الحمراء التي دائماً ما تتغني بانتماء عادل امام للكيان الأحمر.