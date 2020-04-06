شكرا لقرائتكم عبد ربه: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية ضمن قائمة طاهر أبو زيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسني عبد ربه ائد الإسماعيلي السابق أنه يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة ، قائلا: سأدرس الموقف وأرى القوائم وأرغب في الدخول مع شخص يخدم الكرة المصرية من اجل التطوير ولست مستعجلا لاسيما وأن دور الادارة مهم.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك:" لا افكر في تولي المنصب باعتبار اني لاعب كرة ومحبوب ولكن اركز على خدمة الكرة المصرية، ولو الامور لم تسير كما أخطط لها لماذا لا أكون موجودا ولدينا لاعبين مصريين من خارج الأهلي والزمالك قدموا الكثير للكرة المصرية واختلف مع تصريح فاروق جعفر نجم الزمالك السابق في أن من لم يلعب للأهلي أو الزمالك لم يلعب كرة".

أوضح: "فيه لعيبة كبيرة جدا علمت في الكورة من برة الاهلي والزمالك واتمنى وجود طاهر ابو زيد ولو ترشح سانضم لقائمته وفيه قرابة معه بحكم الانتماء للصعيد واشعر انه تعرض للظلم ولم يحصل على حقه رغم اسمه ومكانته في الكرة المصرية ووزير سابق ولأنه قال لا لم يحصل على مكانته التي تليق به ولو دخل هكون أول واحد في ضهره ومعاه وشرف ليا".