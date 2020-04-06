شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: تفاجئت بقرار الأهلي ضد عاشور وإكرامي ذكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق إنه كان يتمنى إستمرار حسام عاشور واحمد فتحي داخل االقلعة الحمراء.

أضاف عبد الحميد خلال تصريحات إذاعية:موقف الأهلي ضد حسام عاشور كان مفاجئا بالنسبة لي، كنت اتمنى ان يستمر داخل صفوف الأحمر".

تابع : كنت اتمنى ان يتواجد على الأقل موسم أخر حتى وأن لم يشارك، فدوره مهم مع الفريق وبعد ذلك تترك الادارة له حرية الاختيار سواء بالرحيل او الاعتزال".

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وانتقل أمير بالحديث عن شريف اكرامي قائلا: حارس كبير وذكي، قراره صائب، يعلم قدره وقدر الاهلي جيدا" مضيفا :" شريف خرج من الباب الكبير، ارى انه مازال قادر على العطاء لاربعة مواسم اخرين

واختتم كلماته بالحديث عن احمد فتحي قائلا : كنت اتمنى ان يستمر ويختم مشواره مع الاحمر، ارى ان ماصنع كل هذا الجدل هو وكيله بعد ان صرح بوجود خلاف".