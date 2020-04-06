شكرا لقرائتكم تعرف على كواليس جلسة الخطيب مع فايلر والخطط المستقبلية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الاهلى والمفوض بإدارة شؤون الكرة بالقلعة الحمراء، جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للحديث عن التخطيط للموسم الجديد.

وأبلغ المدرب السويسري احتياجاته الفنية للكابتن الخطيب، وبحسب مصادر داخل النادي فإن فايلر طلب التعاقد مع ظهير أيمن ولاعب يجيد اللعب في مركز الجناح.

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وأتم المصدر: "الخطيب وفايلر لم يتطرقا خلال الجلسة للحديث عن ملف التجديد".

في نفس السياق فان إدارة الأهلي استقرت على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهرياً على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10 % في الموسم بعد المقبل ، ورحّب فايلر بتجديد عقده مع النادي خلال مفاوضات "جس النبض" التى تمت بينه وبين مسئولين في الإدارة الحمراء على فترات مُتباعدة خلال الأسابيع الماضية لكنه ينتظر التفاوض الرسمي من أجل الإتفاق على بعض النقاط والأمور الخاصة بالعقد الجديد، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.