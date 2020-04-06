شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: لابد من تواجد هؤلاء النجوم في اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمنى أمير عبد الحميد حارس مرمى فريق النادي الأهلي السابق، أن تتواجد كوادر رياضية شابة بمجلس اتحاد الكرة المصري الفترة المقبلة. وقال عبد الحميد خلال تصريحات إذاعية: "مجلس اتحاد الكرة يحتاج لكوادر رياضية شابة". واردف: نمتلك كوادر متميزة ، مثلا احمد حسن الذي يمثل عنصر قوي بالكرة المصرية، وايضا حسام غالي صاحب الشخصية القيادية ومحمد زيدان صاحب الأفكار المميزة والاحترافية. Advertisements وتابع: اتمنى ان نستفاد من تلك الكوادر ومن خبراتهم التي اكتسبوها من خلال الاحتراف. واتم كلماته: أرى انهم سيمثلون اضافة كبيرة للكرة المصرية حال تواجدهم بالجبلاية.

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