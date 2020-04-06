شكرا لقرائتكم جنش: حبى للزمالك منعنى من الرحيل للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن حقيقة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل عن الفريق الأبيض.

فال جنش خلال تصريحات لأحمد عادل في قناته على اليوتيوب: "لا أفكر في الاحتراف حاليًا، جاءتني عروض في السعودية وفكرت في الرحيل".

أضاف:" ولكن ما منعني هو علاقتي بنادي الزمالك، رغم أنني أصاب كثيرا، ولكن أتواجد في النادي دائمًا، وسيكون من الصعب انتقالي لأي ناد آخر".