جنش: عبد الواحد السيد مثلى الأعلى وألعب كرة القدم من أجل السعادة

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جدة - عمرو شويل قال محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، أن اللعب لأندية الأهلي والزمالك يصاحبه ضغطًا كبيرًا، ويجب أن يتعامل اللاعبين بشكل جيد مع هذا الضغط.
أضاف جنش في تصريحات لأحمد عادل فى قناته على اليوتيوب : أنا تلقائي وبحب ألعب الكرة عشان اتبسط، اللعب في الأهلي أو الزمالك يصاحبه ضغطا كبيرا جدًا".
وأضاف: "عبد الواحد السيد مثلي الأعلى في مصر، تعلمت منه الكثير وساعدني كثيرًا، وهو من خلق التنافسية بيني وبينه، رغم أنه كان في مكانة كبيرة جدًا وأسطورة من الأساطير".
استكمل: "ولكنه كان دائمًا يساندني، وهناك فترة لعبت أساسي عليه وكان يدعمني، رغم أنه لم يكن يحب الجلوس احتياطيًا".
وواصل: "لا أنظر لأي حارس آخر، ودائمًا تركيزي كله مع نفسي حتى أكون الأفضل".
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