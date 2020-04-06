شكرا لقرائتكم طارق يحيى: من حق الأندية خصم نسبة المشاركة حال إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الأندية تشكو من قلة الدخول وكثرة الإنفاق، حيث أن الأندية كانت تنتظر عوائد من بث فضائي وعقود وما شابه ولكن توقف النشاط الرياضي منع ذلك، كما أن هناك بعض الأندية لاعبيها تقدموا بطلبات لمسئولي أنديتهم من أجل تخفيض عقودهم.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: هناك تليفون جمعني بمرتضى منصور رئيس الزمالك، وتحدثنا عن قانونية عقود اللاعبين ونبهني­ إلى نقطة مهمة وهي أن العقد شريعة المتعاقدين، والأهم هي تقسيم عقود اللاعبين على مدار العام، بحيث يتم دفع المقدم وفقا للعقد المتفق بين الطرفين.

تابع: حال إلغاء الموسم الحالي من حق النادي عدم منح اللاعبين نسبة المشاركة المقررة بـ25%، إما اذا كان اللاعب قد حصل على مستحقاته كاملة تخصم نسبة المشاركة من اللاعب في الموسم المقبل.