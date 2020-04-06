شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: اعتزلت الكرة لما حسيت بوجود "كومبينة" ضدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق عن احترامه لنادي الزمالك وتقديره لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ظهر لأول مرة على قناة القلعة البيضاء.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "أحصل على فترة راحة بعد فترة من التعب والعناء في الملاعب، وأنشأت أكاديمية خاصة، أتمنى تخرج ناشئين يكونوا مؤثرين في كرة الدم، وأشكر الدولة المصرية على وعيها وأطباء مصر الذذين يظهرون وقت الشدة، وأوجه الشكر لرئيس الجمهورية للتعامل مع الأزمة التي تضرب العالم كله وليس مصر فقط.

تابع: سبب اعتزالي هو احترامي لأدائي في الملعب وتشرفت باللعب لمنتخب مصر 13 عاما أساسيا ومررت بمواقف غريبة ومع ذلك تمسكت بناديي صاحب الفضل علي ، ولكن اعتزلت بشكل مفاجئ لما حسيت بوجود "كومبينة" ضدي.

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استطرد: كل المدربين الاجانب كنت اشارك معهم بشكل اساسي واول ما جه مدرب مصري قعدني وعارف هو كان بياخد تعليمات من مين ومريت بتجارب وعارف يعني ايه لاعب محترف ، يعرف اللي ليه واللي عليه وتقعد تحطني في وش المدفع مع اي خسارة بدلا من التحدث عن اخطاء الادارة ، رغم ان ابراهيم عثمان والد ليا وصاحب فضل اني العب للفري الأول، كنت اكتر واحد فرحان بعودته لرئاسة النادي".

أضاف: أنا من تفاوضت مع محمد عواد وكريم بامبو ومحمد فتحي وجددت لها وحسيت بعد كده بتهميش دوري وكنت بتهاجم من اللاعبين لما كانت بتتعرض اللايحة الداخلية عشان كانت تقولي انت بتوقف مع الادارة عشا ظروف النادي، وكنت ادعم الادارة ، واول ما دوري تهمش ومبقاش موجود واني انا ملعبش ، وشعرت بتحامل غير طبيعي وشعرت بأنه غير مرغوب فيا لذا فضلت الاعتزال".