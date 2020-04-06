شكرا لقرائتكم محمد سالم: رفضت العودة للزمالك وكنت على وشك الإنضمام للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سالم لاعب المقاولون العرب، انه رفض العودة مرة اخرى لصفوف الزمالك خلال فترة اعارته مع الاتحاد السكندري.

وقال سالم خلال تصريحات إذاعية :" في البداية كنت قريب من الانضمام للاهلي ضمن صفقة محمد فاروق ومحمد رزق، ولكن ادارة المقاولون العرب فضلت بقائي لصغر سني.

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واردف:بعد ذلك انتقلت للزمالك رغم وصول عرض احتراف جيد لي، ولكن المقاولون العرب فضل انتقالي للأبيض بسبب العرض الذي قدر وقتها ب7مليون جنيها، على الرغم من رغبتي في خوض تجربة الاحتراف.

وتابع: بعد ذلك وصل لي عرض من ماديرا البرتغالي ولكن الزمالك رفض، بعدها خرجت للاعارة مع الاتحاد السكندري، وخلال الاعارة طلب من الابيض العودة لكني رفضت، حتى انضميت للمقاولون العرب.