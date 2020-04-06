شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم مرشحون للانتقال للأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب كل ميركاتو، تترقب جماهير النادي الأهلي أخبار الصفقات التي من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه وسد العجز الذي قد يظهر في بعض الأماكن، ويتمتع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعقلية احترافية كبيرة تجعله يتريث بشكل كبير قبل إبرام أي صفقة وهو ما حدث في الميركاتو الشتوى الماضي، في الوقت الذي طلب المدرب السويسري إدارة ناديه بعدم الدخول في أي صفقات أو ضم أي لاعب قبل العودة اليه.

وكشف مسئولو الأهلى عن أن التدعيم الضرورى سيكون فى مركز الظهير الأيمن ومركز الجناح المهاجم، فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى نجم هجوم الفريق بعد انتهاء إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، في الوقت الذي أكد فايلر أنه ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد حتى بعد رحيل شريف إكرامى، فى ظل وجود الحارس الأساسى محمد الشناوى وبديله على لطفى ومن بعدهم الحارس الشاب مصطفى شوبير، كما استبعد فايلر فكرة التعاقد مع مساكين جدد فى ظل تواجد كل من أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة، على أن يتم توظيف باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى فى مركز الظهير الأيمن حال النجاح فى التعاقد معه، ويعد مركز الظهير الأيمن هو المركز الذي أصبحت عملية تدعيمه مُلحة خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي نجم دفاع الفريق بنهاية الموسم الحالي فور انتهاء عقده خاصة بعد عدم توصله لاتفاق بخصوص تجديد عقده مع الفريق الأحمر، وعرض مسئولو الأهلي على فايلر أكثر من لاعب سواء في مركز الظهير الأيمن أو في مراكز أخري يعد أبرزهم:

رجب بكار

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلي، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولي النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه.

باهر المحمدي

ربط مسئولو النادي الأهلي بين الدخول في مفاوضات والتعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني بالاطلاع على التقرير الطبي الخاص بحالته، خاصة بعد اجرائه جراحة دقيقة مؤخرًا على مستوى الرباط الصليبي الخلفي، ويرغب الأهلي في التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن بعد الرحيل المؤكد لأحمد فتحي.

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طاهر محمد طاهر

ناقشت لجنة التخطيط بالأهلي كيفية تعويض رمضان صبحي، وحددت عددًا من البدائل المطروحة والتي جاء على رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدد آخر من المهاجمين الأجانب، في الوقت الذي أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب حتى في حالة التعاقد مع جناح أجنبي، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر.

ودخل الأهلي في مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادي وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب في وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت في وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة بالنهاية.

عبد الرحمن مجدي

رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلي عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

إيكيلي

عاد النيجيري إيكيلي مهاجم لوزيرن السويسري من جديد لحسابات الأهلي بتوصية من فايلر والذي كان يرغب بشدة في ضمه خلال الميركاتو الشتوى الماضي إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تُكلل بالنجاح.