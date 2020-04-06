شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات التبادلية.. سلاح الزمالك وبيراميدز في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على الاعتماد على الصفقات التبادلية لتخفيض مقابل اللاعبين المُرشحين للانضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد حيث ستعرض إدارة نادى الزمالك على بيراميدز، عددًا من اللاعبين لإبرام بعض الصفقات بين الناديين بعد ترشيح أكثر من لاعب فى بيراميدز للانضمام إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسهم عمر جابر وأحمد أيمن منصور إلى جانب واحد من الثنائى نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة لاعبى الوسط، والمنتظر تكثيف التفاوض حول ضمهم فى الفترة المقبلة مع إدارة بيراميدز.

ويرتبط المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعلاقة طيبة مع إدارة نادى بيراميدز حيث أكد رئيس الزمالك أنه سيكون هناك تعاون بين الناديين فى تبادل اللاعبين بناءً على الرؤية الخاصة للأجهزة الفنية فى الناديين حيث سيتم عرض الأمور فى الزمالك على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وذلك لحسم مختلف الأمور الخاصة بالصفقات فى الموسم الجديد لدعم خطوط الفريق المختلفة لتعزيز مختلف المراكز بلاعبين مميزين ليشكلوا إضافة قوية بجانب المتواجدين فى صفوف الفريق خلال الوقت الحالى.

وينتظر مسئولو الزمالك، قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول بعض لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى، لحسم الموقف النهائى لبعضهم مثل أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندرى حيث قد يلجأ النادى الأبيض إلى ضم جناح أجنبى فى الموسم القادم لدعم مركز الجناح الأيسر ليكون إضافة قوية بجانب المغربى أشرف بن شرقى لذا تم تأجيل الإعلان عن عودة أحمد رفعت، فى الموسم المقبل، من عدمه، بعدما تم الاستقرار على عودة الظهير أحمد فتوح المعار إلى سموحة وتلقى الزمالك عدة سير ذاتية من وكلاء لاعبين بشأن ترشيحات للاعبين أجانب ومنهم الجناح الأنجولى آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى الذى دخل حسابات الزمالك وسيتم حسم أمره بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون.

فيما سيبحث الزمالك عرض المصرى البورسعيدى لضم عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة والذى سيدرسه مسؤولي النادى الأبيض فى إطار التعاون مع النادى المصرى خاصة إنه تم ترشيح كريم العراقى ظهير الفريق البورسعيدى والمنتخب الأولمبى للانضمام إلى الزمالك وهو ما قد يجعل الناديين يواصلان فتح باب التعاون فى الصفقات بينهما فى الانتقالات الصيفية القادمة، على أن يتم حسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه وفقا لرؤية كارتيرون بعد تصريحات طارق العشرى المدير الفنى للفريق البورسعيدى إلى حاجة النادى المصرى لضم عمر السعيد من الزمالك فى الموسم القادم.