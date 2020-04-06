شكرا لقرائتكم خبر عن "الزنارى" لاعب الحرس يخضع لجراحة الصليبى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مصطفى الزنارى لاعب فريق حرس الحدود إلى حراجة عاجلة يوم الخميس المقبل عقب الإصابة بالرباط الصليبى خلال خوض التدريبات المنزلية .

وأوضح طبيب فريق حرس الحدود أنه تم الانتهاء من كل الفحوصات الطبية لدى اللاعب مصطفى الزنارى استعدادًا لخوض العملية الجراحية يوم الخميس المقبل بعد الإصابة بقطع كامل فى الرباط الصليبى.

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كشف محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عن أسباب إصابة مدافع الفريق مصطفى الزنارى، بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف .

وأكد محمد حليم في تصريحات تليفزيونية قائلاً: "اللاعب تعرض للإصابة بسبب لعبه لمباراة كرة خماسي وربما يكون تعرض للإصابة خلال تدريباته في المنزل، سنقوم بالحديث مع اللاعب لمعرفة الحقيقة كاملة"

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.