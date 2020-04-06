بدون جمهور.. المهتمون بكرة القدم في ألمانيا يؤيدون استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - (د ب أ):
كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية المهتمين بكرة القدم في ألمانيا يؤيدون استئناف الموسم الحالي للدوري الألماني بدون جمهور في ظل أزمة كورونا الراهنة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي لصالح قناتي (آر تي إل) و(إن تي في) أن 60% من المشاركين فى الاستطلاع يؤيدون استكمال الموسم الحالي.
في المقابل، أعرب 24% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتراضهم على هذا الرأي، فيما لم يحدد 16% ممن شملهم الاستطلاع رأيا محددا من هذه القضية.
ووصلت نسبة المؤيدين لاستكمال الدوري الألماني بدون جمهور بين غير المهتمين بكرة القدم إلى 28%، فيما وصلت نسبة الرافضين إلى 21%، بينما رأت الأغلبية (51%) أن هناك في الوقت الراهن ما هو أهم من كرة القدم.
كانت رابطة الدوري الألماني علقت كل المسابقات بسبب فيروس كورونا المستجد حتى نهاية أبريل الجاري لحين إشعار آخر.
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