يونايتد يؤجل عودته للتدريبات لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تأجيل موعد عودته للتدريبات الجماعية لأجل غير مسمى، بعد قرار رابطة بريميرليج بمد تعليق المباريات المحلية لأجل غير مسمى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن يونايتد اتخذ قرارا بتأجيل موعد العودة لأجل غير مسمى، مع إبلاغ اللاعبين بضرورة الحفاظ على ليقاتهم البدنية باتباع الأنظمة الغذائية المتفق عليها.

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وكان يونايتد قد قرر في الثاني والعشرين من مارس الماضي، مدد فترة استمرار اللاعبين في منازلهم لمدة 3 أسابيع، على أن تتم العودة إلى التدريبات في العاشر من أبريل الجاري.

وكانت بعض التقارير الأوروبية، قد أشارت اليوم الاثنين، إلى أن أندية بريميرليج قد تعود للتدريبات الجماعية في شهر يونيو المقبل، إذا ما تم اتخاذ قرار باستئناف المباريات، مضيفة أن هناك "اتفاق مبدئي" لاستكمال موسم 2019/2020 خلف الأبواب المغلقة مع إبلاغ الأندية ببدء الاستعدادات لعودة محتملة في يونيو.

جدير بالذكر أنه بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بتعليق المباريات المحلية، قامت الأندية بغلق مقر التدريبات الخاصة بها، مع إلزام اللاعبين بالبقاء في المنزل والخضوع لبرامج بدينة خاصة.