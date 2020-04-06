تحديد موعد حسم استئناف الوداد بشأن نهائي رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف تقرير إعلامي مغربي، عن قيام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتحديد موعد لحسم القضية الخاصة بالوداد المغربي فيما يخص الاستئناف المقدم ضد قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باعتماد تتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا نسخة ٢٠١٩.

وأعلن "كاف" سبتمبر الماضي رفض لجنة الاستئناف التابعة له للطعن المقدم من نادي الوداد فيما يتعلق بتتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

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ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لقناة الرياضية المغربية، فإن المحكمة الرياضية الدولية حددت تاريخ 29 من مايو القادم للحسم في الإستأناف الذي تقدم به الوداد والمتعلق بنهاية كأس أبطال إفريقيا ضد لترجي التونسي.

وقرر الوداد التقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي أصدرت حكمها بإحالة ملف القضية إلى اللجنة التنفيذية في كاف، لتعلن في الثامن من الشهر الماضي تتويج الترجي بطلا للمسابقة، بعد انسحاب الوداد من مباراة الإياب، وهو القرار الذي تقدم الفريق المغربي بطعن ضده.

وشهد إياب نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال، الذي جرى بملعب رادس في تونس، إلغاء الحكم الجامبي باكاري جاساما هدفا للوداد في الشوط الثاني، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم الترجي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليفاجأ لاعبو الفريق المغربي بتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) والتي يتم الاحتكام إليها لاحتساب القرارات المؤثرة، وفقا للائحة البطولة، وهو ما دفع اللاعبون لعدم استكمال المباراة.