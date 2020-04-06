جهاز ولاعبو المقاولون يتنازلون عن نصف راتبهم الشهري لدعم العاملين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، ولاعبي الفريق، تنازلهم عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم خلال فترة الفترة.

وتوقفت كافة البطولات المحلية والدولية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأصدر المقاولون العرب بيانا، جاء فيه: "في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الاولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة."

كما جاء في البيان: "يثمن مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة افراد الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم اجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.