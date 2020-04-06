بالصور.. أول تدريب لبايرن ميونخ منذ أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بدأ فريق بايرن ميونخ اليوم الاثنين أول تدريباته الجماعية منذ دخول لاعبيه في عزل صحي، بسبب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الألمانية الشهر الماضي.

وكان النادي البافاري قد أعلن قبل أيام أنه سيستأنف تدريباته الجماعية يوم الاثنين، مشددأ على اتباع اللاعبين والجهاز الفني العديد من القواعد الصحية الصارمة خلال التدريبات.

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وظهر اللاعبون في تدريبات الفريق محافظين على "المسافات الآمنة" بينهم، تجنبًا لحدوث أي حالات عدوى في حالة إصابة أحدهم بالفيروس.

وقسم نادي بايرن ميونخ لاعبيه إلى خمس مجموعات منفصلة لأداء التدريبات، تضم أربع منها أربعة لاعبين، بينما تضم مجموعة وحيدة خمسة لاعبين.

وتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني قبل توقف النشاط الكروي برصيد 55 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه، بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.