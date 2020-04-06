لأجل غير مسمى.. تقارير: فيفا يدرس تمديد الموسم لاستكمال الدوريات المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير أوروبية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس مقترحا بشأن استكمال موسم 2019/2020، للسماح للدوريات المحلية لإنهاء مسابقاتها بعد التوقف الذي أعقب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأثر فيروس كورونا بشكل مباشر على كافة الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما ألقى بظلاله على المجال الرياضي مما أدى إلى تعليق المباريات المحلية وإلغاء بعض المسابقات الأوروبية والعالمية.

وقالت "ميرور" إن فيفا يفكر في تمديد الموسم الحالي لأجل غير مسمى مما يسمح للاتحادات المحلية باستكمال الموسم.

وأضافت "ميرور" إن فيفا يأمل بأن تلك الخطة ستساهم بشكل كبير في استكمال المسابقات المحلية وإلغاء فكرة "بطلان الموسم".

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه من المحتمل أن تقام المباريات خلف الأبواب المغلقة أو في أماكن محايدة حيث يتم مناقشة الطرق لإنهاء الموسم الحالي.

من جانبها قالت صحيفة "ذا أتليتك": إن فترة الانتقالات الصيفية وعقود اللاعبين سيتم إحداث تغييرات بشأنها، مع السماح للاعبين الذين كانت صفقاتهم تنتهي في 30 يونيو الآن بالبقاء مع أنديتهم الحالية حتى انتهاء الموسم".

وكان فيفا قد أصدر عدة قرارات في وقت سابق تتعلق بعقود اللاعبين مع أنديتهم.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري البلجيكي قد أوصت بإنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلًا للموسم الحالي، خاصة وأنه يبتعد بصدارة الدوري بفارق 15 نقطة عن منافسه جينت ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية البطولة.