ميدو يرفض الهجوم على اللاعبين: شيكابالا بيصرف على 60 واحد في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق إنه لا يجب لوم بعض اللاعبين لحرصهم على الحصول على مقابل مادي كبير، حيث لا يعلم الجميع ظروفهم الشخصية.

وأضاف ميدو بصحبة حازم إمام في برنامج "نجوم الفانتازي" الدي يُذاع عبر موقع يلا كورة أن بعض اللاعبين يقومون بالإنفق على ذويهم.

وأكمل نجم روما وأياكس ومارسيليا السابق: "واحد زي شيكابالا بيصرف على 60 واحد في أسوان، هي طبيعة شخصيته كدا".

جاء ذلك تعليقا على الهجوم الذي تعرض له أحمد فتحي بعد قراره بالرحيل عن الأهلي، وموقف مستقبل حسام عاشور الذي ينتهي ارتباطه بالنادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.