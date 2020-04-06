محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق إنه لا يجب لوم بعض اللاعبين لحرصهم على الحصول على مقابل مادي كبير، حيث لا يعلم الجميع ظروفهم الشخصية.
وأضاف ميدو بصحبة حازم إمام في برنامج "نجوم الفانتازي" الدي يُذاع عبر موقع يلا كورة أن بعض اللاعبين يقومون بالإنفق على ذويهم.
وأكمل نجم روما وأياكس ومارسيليا السابق: "واحد زي شيكابالا بيصرف على 60 واحد في أسوان، هي طبيعة شخصيته كدا".
جاء ذلك تعليقا على الهجوم الذي تعرض له أحمد فتحي بعد قراره بالرحيل عن الأهلي، وموقف مستقبل حسام عاشور الذي ينتهي ارتباطه بالنادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يرفض الهجوم على اللاعبين: شيكابالا بيصرف على 60 واحد في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.