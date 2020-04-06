نجمة التنس التونسية تفكر في الرقص.. تعرّف على السبب

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة 39 عالميًا، أنها تفكر في ممارسة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية في ظل توقف البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا.

أكدت أنس صاحبة، الـ25 عامًا، والعالقة في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا، أنها أول تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية في البطولات الكبرى، وذلك في بطولة إستراليا المفتوحة 2020

في ملبورن بارك، حيث خسرت أمام الأمريكية صوفيا كينين التي توجت باللقب.

يذكر أن منافسات اللعبة توقفت بسبب الفيروس حتى منتصف يوليو المقبل، مع إلغاء بطولات موسمي الملاعب الرملية والعشبية في ظل قيود السفر المفروضة حول العالم.