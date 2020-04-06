بعد نشر ذكرياته مع فياريال.. جماهير الهلال تشيد بسالم الدوسري عبر تويتر

نشر سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، صور وفيديوهات لفترة احترافه القصيرة في نادي فياريال الإسباني والتي كانت قبيل كأس العالم 2018.

وأصبح الدوسري ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع "جوجل"، ضمن مستخدمينه في المملكة العربية السعودية.

أيضا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جماهير الهلال تذكرت ما قدمه الموسم الحالي والماضي مع "الزعيم".

صالح الشحي، نشر فيديو لاحتفال الجماهير بهدف الدوسري في نهائي دوري أبطال آسيا "إحتفال الزعماء من أرض ملعب سايتما بعد هدف سالم الدوسري الأول، هذا الهدف كان بمثابة الصافرة



أما عبد الرحمن كتب "الجناح الطائر سالم الدوسري"، وفي مقارنة بين سالم الدوسري وأكرم عفيف فقال مشجعة هلالية "إني عندي سالم الدوسري أفضل معا احترامي أكرم عفيف هم زين يستاهل كل خير".

وقال فهد "آسيا فيها مواهب بس للأسف نظرتهم لنا سيئة جداً، وسلمان الفرج مكانه أوروبا اسلوب لعبه ينفع مع أياكس أيضًا سالم الدوسري

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وعمر عبدالدرحمن ونواف العابد وفهد المولد".أما رامي فقال "صراحة سالم الدوسري احس حرام تقارنه بنواف اوك نواف كويس و ممتاز بس سالم لاعب غير غير ممكن بأي لحظه يسوي لك شي

أسطوري و يخلق لك فرص و اهداف سالم لاعب كبير و كبير جداً و يعتبر من اهم أسباب تحقيق بطولة آسيا سالم عقليته الكروية كبرت و صارت واعية بشكل كبير".



أما هشام فنشر فيديو لسالم الدوسري وكتب عليه "هدف افضل لاعب في آسيا " سالم الدوسري" ضد اوراوا، معك سلمان معك كوره معك هلال معك هلال".

أما المدرج الأزرق فكتب "سالم الدوسري عبر الإنستجرام يستعيد ذكريات اثناء احترافه في نادي فياريال الإسباني".