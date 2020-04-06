نجم الهلال السعودي يُنهي الجدول حول مستقبله مع الفريق

أنهى أندريه كاريلو، نجم الهلال السعودي، الجدل الدائر حول مستقبله مع الفريق الأزرق بعد الأنباء التي ترددت عن اقترابه من الرحيل والعودة إلى أوروبا.

أكد كاريلو في تصريحات إعلامية أنه لا يفكر في الرحيل

عن الهلال بالوقت الحالي، وأنه سعيد بوجوده في الدوري السعودي واللعب ضمن أفضل الفرق داخل المملكة.

شدد كاريلو أنه ملتزم بعقده مع الهلال الذي يتبقى فيه

3 سنوات، حيث إنه مرتبط بعقد حتى 2023 تم التوقيع عليه العام الماضي.

ونجح كاريلو في إقناع المدير الفني لوشيسكو بقدراته والإبقاء عليه في الفترة الأخيرة، حيث ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا وسجل الموسم الجاري 6 أهداف مع الفريق في البطولات كافة.