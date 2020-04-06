أنهى أندريه كاريلو، نجم الهلال السعودي، الجدل الدائر حول مستقبله مع الفريق الأزرق بعد الأنباء التي ترددت عن اقترابه من الرحيل والعودة إلى أوروبا.
أكد كاريلو في تصريحات إعلامية أنه لا يفكر في الرحيلعن الهلال بالوقت الحالي، وأنه سعيد بوجوده في الدوري السعودي واللعب ضمن أفضل الفرق داخل المملكة.
شدد كاريلو أنه ملتزم بعقده مع الهلال الذي يتبقى فيه3 سنوات، حيث إنه مرتبط بعقد حتى 2023 تم التوقيع عليه العام الماضي.
ونجح كاريلو في إقناع المدير الفني لوشيسكو بقدراته والإبقاء عليه في الفترة الأخيرة، حيث ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا وسجل الموسم الجاري 6 أهداف مع الفريق في البطولات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الهلال السعودي يُنهي الجدول حول مستقبله مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.