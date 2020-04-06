المقاولون العرب يعلن تنازل عماد النحاس ولاعبو الفريق عن نصف راتبهم

أعلن نادي المقاولون العرب قرار الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، المدير الفني، واللاعبين بالتنازل عن نصف راتبهم الشهري للمساهمة في حصول العاملين والموظفين كافة على مستحقاتهم في هذه الفترة.

ثمن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وافراد الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين كافة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعًا.

يشهد النشاط الرياضي الآن توقفاً تاماً بسبب تداعيات كافة على مستحقاتهم في هذه الفترة.ثمن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وافراد الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين كافة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعًا.يشهد النشاط الرياضي الآن توقفاً تاماً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

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