ريـال مدريد يسعى لتقليل نفقاته بسبب كورونا

يدرس نادى ريـال مدريد تخفيض نفقاته من خلال خصم نحو 75 مليون يورور منها، ببيع بعض نجومه الذين لا يرغب المدير الفني زين الدين زيدان في وجودهم مع انطلاقة الموسم

المقبل.

يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين النجم الويلزي جاريث بيل الذي يحصل على 29 مليون يورو سنويًا، رغم تراجع دوره في خطط المدرب الفرنسي.

قالت صحيفة "أس" أن النادي الملكي قادر على توفير 75 مليون يورو، مع وجود لاعبين آخرين أثبتوا كفاءتهم بأجور قليلة، مثل أشرف حكيمي المعار حاليًا لبوروسيا دورتموند الألماني، والنرويجي مارتن أوديغارد، الذي يلعب في صفوف ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة أيضًا.