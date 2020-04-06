وجه نادي الزمالك الشكر لأطباء مصر وكل الأطقم الطبية، من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحى، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، لدورهم الكبير فى مواجهة الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس

ونشر صورة لعدد من الأطباء مصحوبة بتعليق، "الأطقم الطبية أبطال المعركة.. شكرًا لكم". الصحى، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، لدورهم الكبير فى مواجهة الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ونشر صورة لعدد من الأطباء مصحوبة بتعليق، "الأطقم الطبية أبطال المعركة.. شكرًا لكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يوجه الشكر لأطباء مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.