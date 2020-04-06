الزمالك يوجه الشكر لأطباء مصر

وجه نادي الزمالك الشكر لأطباء مصر وكل الأطقم الطبية، من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجالالصحى، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، لدورهم الكبير فى مواجهة الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونشر صورة لعدد من الأطباء مصحوبة بتعليق، "الأطقم الطبية أبطال المعركة.. شكرًا لكم".
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