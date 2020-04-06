رئيس الإنتر السابق: انضمام ميسي للدوري الإيطالي ليس مستبعدًا

قال ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق، إن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، إلى الدوري الإيطالي ولعبه في صفوف الإنتر أمر ليس بعيداً، كما يعتقد كثيرون.

أضاف في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، اليوم الإثنين، أن كرة القدم بعد انتهاء تداعيات فيروس

واعترف الرئيس السابق للإنتر، بأن أمر مثل هذا سيكلف الإدارة الحالية للنادي الإيطالي جهوداً كبيرة، وربما التفريط في أهم اللاعبين من أجل ميسي.

يذكر أن برشلونة الإسباني أبدى رغبته في الحصول على خدمات مهاجم الإنتر، لاوتارو مارتينيز. يعتقد كثيرون.أضاف في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، اليوم الإثنين، أن كرة القدم بعد انتهاء تداعيات فيروس كورونا سيحدث بها تغييرات كثيرة.واعترف الرئيس السابق للإنتر، بأن أمر مثل هذا سيكلف الإدارة الحالية للنادي الإيطالي جهوداً كبيرة، وربما التفريط في أهم اللاعبين من أجل ميسي.يذكر أن برشلونة الإسباني أبدى رغبته في الحصول على خدمات مهاجم الإنتر، لاوتارو مارتينيز.

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