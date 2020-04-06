حارس ريـال مدريد السابق يتعافى من كورونا

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الحالة الصحية لحارس مرمى ريال مدريد السابق أجوستن رودريجيز بدأت تتحسن.

أكدت صحيفة "ماركا" الرياضية، أن أجوستين جرى تشخيص إصابته بكورونا في منتصف مارس الماضي بعد معاناة صحية "صعبة"، إلا أن الصحيفة

نقلت عن أجوستين، البالغ من العمر 60 عامًا، قوله: "لحسن الحظ أنا بخير الآن".

وأضاف الحارس السابق: كان أسبوعًا فظيعًا كنت خائفًا من عودة الالتهاب الرئوي الذي عانيته سابقًا،

حيث كان جسدي يؤلمي، ولم أكن أستطيع النوم.

وقال أجوستين أنه جرى عزله في غرفة لمدة 15 يومًا وكان خائفًا بعد أن فقد حوالي 6 كيلو جرامات من وزني بسبب المرض".

وكان أجوستين حارس مرمى الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 1980 و1990، وحصد مع النادي لقب الدوري المحلي 4 مرات.