اخبار الرياضه

حارس ريـال مدريد السابق يتعافى من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قالت تقارير صحفية إسبانية إن الحالة الصحية لحارس مرمى السابق أجوستن رودريجيز بدأت تتحسن.

 أكدت صحيفة "ماركا" ، أن أجوستين جرى تشخيص إصابته بكورونا في منتصف مارس الماضي بعد معاناة صحية "صعبة"، إلا أن الصحيفة

نقلت عن أجوستين، البالغ من العمر 60 عامًا، قوله: "لحسن الحظ أنا بخير الآن".

 وأضاف الحارس السابق: كان أسبوعًا فظيعًا كنت خائفًا من عودة الالتهاب الرئوي الذي عانيته سابقًا،

حيث كان جسدي يؤلمي، ولم أكن أستطيع النوم.

 وقال أجوستين أنه جرى عزله في غرفة لمدة 15 يومًا وكان خائفًا بعد أن  فقد حوالي 6 كيلو جرامات من وزني بسبب المرض".

 وكان أجوستين حارس مرمى الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 1980 و1990، وحصد مع النادي لقب الدوري المحلي 4 مرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس ريـال مدريد السابق يتعافى من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا