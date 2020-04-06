نجم التنس الإسترالي ينظم مبادرة خيرية من أجل الإطعام

بادر نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس، بإقامة مبادرة خاصة بالإطعام موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجاً في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكتب اللاعب الأسترالي عبر صفحته الخاصة على انستجرام: مستعد لتوصيل الطعام إلى المنزل لكل شخص في احتياج خلال تلك الفترة، لا تخجلوا وأرسلوا لي كافة طلباتكم.

وسبق للاعب أن شارك في مبادرة خيرية لجميع مبالغ مادية لصالح حرائق الغابات بأستراليا العام الماضي. المستجد.وكتب اللاعب الأسترالي عبر صفحته الخاصة على انستجرام: مستعد لتوصيل الطعام إلى المنزل لكل شخص في احتياج خلال تلك الفترة، لا تخجلوا وأرسلوا لي كافة طلباتكم.وسبق للاعب أن شارك في مبادرة خيرية لجميع مبالغ مادية لصالح حرائق الغابات بأستراليا العام الماضي.

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