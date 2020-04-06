هل تعلم: سوق الانتقالات لم يتوقف في 13 دوري من بعد تفشي فيروس كورونا؟

قد يكون فيروس كورونا عطل الحياة وتسبب في تعليق النشاط الرياضي، لكن هناك حقيقة لا مفر منها، كورونا لم يُعطل سوق الانتقالات، سواء فيما يخص المفاوضات أو الانتقالات الفعلية التي تمت في دوريات من آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.

النشاط الرياضي والتجمعات بمختلف أنواعها توقفت في جميع أنحاء العالم من بعد تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” في أكثر من 180 دولة، وتأجلت المباريات إلى أجل غير مُسمى، ووصل الحال إلى إلغاء موسم كامل في بلجيكا وتتويج متصدر المسابقة “كلوب بروج” قبل الأوان، مع ذلك لم يتوقف سوق الانتقالات، وهناك سوق منهم سيستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

سوق الانتقالات في الدوري البرازيلي الممتاز المعروف بـ Serie A كمثال واصل العمل على مدار شهر مارس وحتى أول يومين من شهر أبريل.

وانتهى السوق في البرازيل يوم 2 أبريل بعد يومين فقط من غلق السوق في معظم الدوريات الاسكندنافية “السويد والنرويج والدنمارك”، أي في الوقت الذي بدأ فيه تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق.

ويغلق باب الانتقالات في مقدونيا يوم 20 أبريل 2020 وهو آخر سوق سيغلق في زمن فيروس كورونا، ويسبقه بمدة طويلة سوق الانتقالات في فنلندا يوم 8 أبريل 2020.

وأغلق مطلع هذا الأسبوع سوق الانتقالات في كازاخستان (3 أبريل 2020)، وفي نفس اليوم أغلق سوق الانتقالات في بيلاروسيا، وهي الدولة الوحيدة التي رفضت تعليق النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا.

من المعروف أن الأندية تبدأ تكثيف مفاوضاتها مع اللاعبين في اليوم الأخير من السوق سواء في الدوريات الكبرى أو الصغرى، ومن دون شك تأثرت جودة الصفقات التي تمت.

في سياق هذا التقرير نستعرض معكم نشاط الأندية والدوريات التي حاولت التعايش مع تفشي فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة من السوق، ونتعرف على أهم الصفقات وضمنها صفقة مثيرة تمت في الدوري الأوروجوياني لنجل أسطورة الأرجنتين “خورخي بوروتشاجا”.

الميركاتو البرازيلي

نادي فلامينجو البرازيلي الذي أصيب مديره الفني “خورخي جيسوس” بفيروس كورونا، تعاقد مع 7 لاعبين جُدد خلال شهري فبراير ومارس، ثلاثة منهم في خط الهجوم، مع تمديد إعارة المهاجم الدولي السابق “جابريل باربوسا” المعروف بجابي جول من الإنتر الإيطالي.

وعزز وصيف كأس العالم للأندية 2019 خط دفاعه باللاعب البرازيلي “جوستافو فيرنيس” القادم من سانتوس، وكذا مدافع أتلتيكو مينيرو “ليو بيريرا”.

واستعار فلامينجو كل من بيدرو نيفيز وتياجو مايا من ناديي سبارتاك موسكو الروسي وليل الفرنسي – على الترتيب -، واستعار أيضًا مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي “بيدرو جويهيرم”، واشترى مهاجم نادي جواليش “ميشيل ريتشارد” ومهاجم نادي ناوتيكو “تياجو فيرنانديز” البالغ من العمر 19 عامًا.

جوسفالدو فيريرا

قام سانتوس بإبرام ثلاث تعاقدات جديدة أثناء فترة تعليق النشاط الرياضي، وبدأ بتمديد إعارة المدافع البرازيلي “لوان بيتروني” من نادي كلوب بروج البلجيكي للعام الثاني على التوالي، ثم اشترى مدافع جريميو “مادسون فيريرا” ومهاجم نادي ساو باولو “رينيل سانتانا”.

ويدرب نادي سانتوس حاليًا، المدرب البرتغالي المخضرم مانويل جوسفالدو فيريرا، الذي سبق له تدريب أندية بنفيكا وبورتو وباناثينايكوس وسبورتنج براجا وملقة.

كما خاض جوسفالدو فيريرا ثلاث تجارب عربية مع أندية الجيش الملكي المغربي موسم 1996/1995 والزمالك المصري موسمي 2015/2014 و2016/2015 والسد القطري في الفترة من 2016 حتى 2019.

وكان نادي بالميراس الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا، إذ فشل في إبرام صفقات رنانة خلال سوق الانتقالات البرازيلي، مكتفيًا بضم المدافع الأوروجوياني “ماتياس فينيا” من ناسيونال الأوروجوياني، واستعارة لاعب الوسط الباراجوياني “هوجو كوينتانا” من أوليمبيا الباراجوياني، وأخيرًا التعاقد مع المهاجم البرازيلي “روني” من أتلتيكو بارانينسي.

لوكاس سيلفا

على النقيض من بالميراس، أجرى نادي جريميو 7 صفقات جديدة مثله مثل فلامينجو، لعل أبرزها ضم الحارس البرازيلي المخضرم “فانديرلي فارياس” من سانتوس، واستعارة مدافع أتلتيكو مدريد “كايو هينريكي” الذي قضى المعامين الماضيين معارًا لناديي بارانا وفلومينينسي البرازيليين.

انضم كذلك لاعب الوسط المعروف “لوكاس سيلفا” من ريال مدريد إلى جريميو بعد أن قضى السنوات الثلاث الماضية معارًا لنادي كروزيرو البرازيلي.

وعزز جريميو خط وسطه بلاعب نادي الهلال السعودي الأسبق “تياجو نيفيز أجوستو” صاحب الـ 35 عامًا، والذي سبق له اللعب لأندية فلومينينسي وفلامينجو والجزيرة الإماراتي وكروزيرو.

وأظهر نادي ساو باولو تأثره بفيروس كورونا حين اكتفى بتحويل إعارة حارسه “تياجو لويز فولبي” إلى صفقة دائمة من نادي كويريتارو المكسيكي، والشيء نفسه يخص الجناح المتميز “فيتور فريزارين” بعدما سجل 6 أهداف في 28 مباراة بالدوري الموسم الماضي أثناء إعارته من سانتوس.

الميركاتو النرويجي

مثل جورجيا، انتهى سوق الانتقالات في النرويج يوم 31 مارس، ولم يشهد الكثير من الصفقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتبقى أبرز صفقة حدثت في الميركاتو الشتوي النرويجي كانت استعارة نادي سبورت كلوب بران للاعب الألماني الشهير “رالف فاهرمان” من شالكه، بعد أن فشل اللاعب في إثبات نفسه خلال إعارته لنادي نوريتش سيتي خلال النصف الأول من موسم 2020/2019.

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وقام نادي ساربسبورج النرويجي بضم الجناح الأيمن الدولي المصري أمير عادل أو “ألكسندر جاكوبسون” بعد انتهاء إعارته من نوركوبينج لكالمار السويدي، ليكون الصفقة العربية الوحيدة التي تمت في النرويج خلال سوق الانتقالات في عهد فيروس كورونا.

الميركاتو السويدي

سوق الانتقالات في السويد انتهى يوم 31 مارس بعدما استمر لأكثر من شهرين ونصف، وكانت أبرز صفقة من نصيب نادي هيلسنبورج عندما تعاقد مع المدافع الدولي “مارتن أولسون” في اليوم الأخير “الديدلاين” ليتم تقديمه يوم 1 أبريل الجاري للجماهير رغم توقف النشاط الرياضي هناك.

واستطاع نادي ألمانا السويدي ضم كل من جاكوب هاوجارد من ستوك سيتي وإبينيزير أوفوري من شتوتجارت، وتعاقد نادي سيريوس الناشط في الدوري السويدي الممتاز مع اللاعب النيجيري “كينيدي إجبوانانيكي” من نادي الحزم السعودي.

الميركاتو الباراجوياني

بدأ سوق الانتقالات في باراجواي يوم 7 يناير وانتهى يوم 27 مارس 2020، وكان نادي جوايرينيا الأبرز بين جميع أندية الدوري الممتاز لإبرامه 18 صفقة جميعهم من أندية محلية.

وانضم لاعب ريال مدريد كاستيا “سيرجيو دياز” إلى صفوف نادي سيرو بورتينيو، وانضم لاعب لوس أنجلوس جالاكسي “ديجو بولينتا” لصفوف نادي كلوب أوليمبيا.

وتعاقد نادي كلوب جواراني مع 6 لاعبين، من بينهم الثنائي الأرجنتيني “جاسبار سيرفيو ونيكولاس مانيا”، فضلاً عن ضمه لقلب الدفاع الباراجوياني “رولاندو جارسيا” من لانوس الأرجنتيني.

الميركاتو الأوروجوياني

فُتح باب الانتقالات في أوروجواي يوم 7 يناير وانتهى يوم 27 مارس 2020، وشهد السوق الأوروجوياني لحظة تاريخية بانضمام نجل أسطورة منتخب الأرجنتين والفائز بكأس العالم 1986 “خورخي بوروتشاجا” إلى صفوف نادي كلوب ديبورتيفو مالدونادو من كييفو فيرونا الإيطالي.

ونشأ ماورو خورخي بوروتشاجا، صاحب الـ 21 عامًا، في أكاديمية نادي ريفر بليت الأرجنتيني ثم انتقل إلى كييفو فيرونا في عام 2018، وشارك بالفعل في مباراتين كبديل أمام نابولي ثم أمام فروزينوني بالجولة 38 من السيري آ يوم 25 مايو 2019، بالإضافة لمباراة في كأس إيطاليا أمام كالياري يوم 5 ديسمبر 2018.

واستعار نادي سيرو لارجو لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب “آدريان سانشيز” من بوكا جونيورز، وحول نادي بينارول إعارة الظهير الأيمن الأرجنتيني الواعد “هيرنان روخاس” إلى تعاقد كامل من سان لورينزو.

كانت أبرز صفقة إعلامية في أوروجواي من نصيب نادي ناسيونال عندما نجح في التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي “كلاوديو يعقوب” من نوتنجهام فورست.

وكلاوديو آريل يعقوب من اللاعبين المعروفين في البريميرليج حيث حافظ على تواجده بين صفوف وست بروميتش البيون في الفترة من 2012 حتى 2017، ومثل فريق السمان بشكل أساسي في أكثر من 150 مباراة.

الميركاتو الجورجي

سوق الانتقالات استمر في دولة جورجيا من 8 يناير حتى 31 مارس 2020، وشهد انضمام اللاعب المغربي “عمران ولد عمر” من نادي أكاديميكا الروماني إلى فريق لوكوموتيف تبليسي.

كما ترك نادي ديلا جوري الجورجي اللاعب النيجيري “جاكوب نجوكو” يرحل إلى نادي سيراميكا المصري في دوري المظاليم قبل نهاية يناير، وتعاقد مع اللاعب البرازيلي “أليف سانتوس” من دينامو باتومي الجورجي في مارس.

وانضم لاعب أهلي جدة السعودي السابق “جوفري أوبوابونا” إلى صفوف دينامو داتومي الجورجي من جوريكا الكرواتي.

الميركاتو الياباني

بدأ سوق الانتقالات في اليابان يوم 4 يناير وانتهى يوم 27 مارس 2020، وقامت أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع 27 لاعبًا برازيليًا خلال تلك الفترة الطويلة، وهي أكثر جنسية أجنبية تنشط في اليابان.

وكان “إيفرتون دا سيلفا” أشهر لاعب برازيلي في سوق الانتقالات الياباني هذا العام، حيث انضم من نادي بورتو البرتغالي إلى أوراوا ريد ديامونز – وصيف دوري أبطال آسيا 2019 -.

وانتقل لاعب نادي تسيسكا موسكو “تاكوما نيشيمورا” على سبيل الإعارة لنادي فيجالاتا سينداي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وقت تفشي فيروس كورونا في روسيا واليابان – على حد سواء -.

الميركاتو الكوري الجنوبي

بدأ سوق الانتقالات في كوريا الجنوبية يوم 3 يناير واستمر حتى 26 مارس 2020، وكان نادي أولسان هيونداي هورانج الأبرز في الميركاتو الكوري، إذ جلب 4 لاعبين من دوريات غير آسيوية.

وتعاقد أولسان هيونداي مع كوه ميونج جين من سلافن الكرواتي، ولي تشونج يونج من بوخوم الألماني، وكيم كي هيي من سالت الأميركي، واشترى النرويجي “بجورن جوهنسين” من ألكمار الهولندي، كما جلب الكوري الجنوبي “جيونج سيونج هيون” من كاشيما أنتيرز الياباني.

وتكرر الشيء نفسه مع نادي “شونبوك هيونداي موتورز” حين ضم الجنوب أفريقي لارس فيلدويجك من سبارتا روتردام الهولندي، وهو بان سوك من الوصل الإماراتي، وموريلو هنريكي من بوتافوجو البرازيلي.