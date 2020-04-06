أبدى “زين الدين زيدان” المدير الفني لـ “ريال مدريد“، إعجابه منذ فترة طويلة بلاعب خط الوسط “بول بوجبا“، ووضعه على رأس قائمة الانتدابات في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية الماضيتين.

ولكن فشلت عملية إنتقال اللاعب الدولي الفرنسي إلى الفريق الملكي، لعدة أسباب، منها تمسك فريقه “مانشستر يونايتد” بخدماته، بجانب رفض “فلورنتينو بيريز” رئيس ريال مدريد التعاقد معه في ظل تواجد “لوكا مودريتش، وتوني كروس، وكاسيميرو“.

وأشارت صحيفة “le10sport” في وقت سابق، أن بوجبا يرفض الاستمرار أكثر من ذلك مع “مانشستر يونايتد“، بسبب ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، وعدم تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن نادي “يوفنتوس” يرغب في إستعادة نجمه من اليونايتد في الميركاتو الصيفي المُقبل.

Advertisements

واثار “بوجبا” الجدل بعدما ظهر عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وهو يرتدي قميص فريق يوفنتوس في التدريبات التي يقوم بها يوميًا أثناء فترة توقف النشاط الرياضي، ليشير بذلك اقتراب اتمام عملية إنتقاله إلى البيانكونيري.

بعد قرار بوجبا الاخير، الأولوية تذهب إلى ريال مدريد

ولكن كشف مصدر مُقرب من اللاعب، لصحيفة “آس” الإسبانية اليوم الأثنين، أن بول بوجبا يعطي الأولوية للانتقال إلى “ريال مدريد”، على أي عرض محتمل سيتقدم به “يوفنتوس”، أو اقتراح من إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقده في “أولد ترافورد”.

وذكرت الصحيفة، ان صفقة انتقال بوجبا إلى “سانتياجو برنابيو”، اصبحت واقعية للغاية بعد قرار بوجبا الاخير، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، اهمها، حسم مانشستر يونايتد مستقبل اللاعب، إما تجديد عقده في أقرب وقت ممكن، أو بيعه في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة، وتخشى إدارة اليونايتد خسارة اللاعب المجان خاصة وان عقده الحالي سينتهي في يونيو 2021.

والعامل الثاني، هو انخفاض أسعار اللاعبين في سوق الإنتقالات، نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فقبل انتشار هذا الوباء، كان مانشستر يونايتد يريد 100 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، ولكن أصبح ريال مدريد قادر على حسم الصفقة في الوقت الحالي، بأقل من هذا السعر.