كورونا يهاجم باولو ديبالا وصديقته مجددا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داهم فيروس كورونا النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط مهاجم فيرق يوفنتوس الإيطالي، وصديقته من جديد، قبل أن يعلن الثنائي تعافيهما، ثم يعود إليهما المرض مرة أخرى.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فإن صديقة ديبالا، أوريانا ساباتيني، ذكرت أن عينة فحص كورونا لهما ظهرت إيجابية (أي أنهما مصابان)، وذلك بعد أيام قليلة من التعافي من نفس الفيروس، في ظاهرة لا تحدث كثيرا.

لاعب منتخب الأرجنتين باولو ديبالا سيضطر هو وصديقته لدخول العزل الصحي للعلاج مجددا حتى التأكد من شفائهما تماما.

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في منتصف شهر مارس المنقضي، أعلن نادي “السيدة العجوز” عن إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روجاني وبليز ماتويدي في قائمة من داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

ديبالا كان قد سجل 13 هدفا في مختلف المسابقات مع “السيدة العجوز” هذا الموسم، بينها هدف في لقاء القمة ضد إنترميلان في آخر مباراة خاضها فريقه قبل تعليق “الكالتشيو” في الـ8 من مارس الماضي.

وتعد إيطاليا، أكثر بلدان العالم، تضررا بسبب كوفيد-19، بعد أن تخطت حالات الوفاة بسبب الوباء حاجز 15 ألف حالة.