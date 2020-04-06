الامارات | كورونا يؤجل رحيل نيمار ومبابي عن سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل رحيل نيمار ومبابي عن سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن احتمالية استمرار البرازيلي نيمار، وزميله الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لموسم أضافي في صفوف ناديهم الحالي باريس سان جيرمان، رغم رغبة اللاعبين والمحاولات العديدة لانتقالهم إلى أندية أخرى خاصة فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وحملت الصفحة الأولى من "ليكيب" عنوان: "تأجيل رحيل نيمار ومبابي"، في مقال أشارت إلى احتمالية بقائهما لموسم إضافي، مشيرة إلى أن تفشي أزمة جائحة "فيروس كورونا" سيؤثر على قدر الأندية دفع قيمتي اللاعبين.

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وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن: "كيليان مبابي لن يرحل عن الفريق، ومستمر معه في سبتمبر المقبل بكل تأكيد، في ظل تمسك إدارة النادي بالدولي الفرنسي"، فيما تحدثت "ليكيب" عن احتمالية استماع إدارة النادي للعروض المقدمة بهدف التعاقد مع البرازيلي نيمار.

والجدير ذكره، أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي أكثر من مناسبة، رغبته في الرحيل عن ناديه الحالي، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، كما عبرت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني وفي أكثر من مناسبة أيضاً عن رغبتها في تعزيز القوة الهجومية للفريق الملكي عن طريق التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم النادي الباريسي.