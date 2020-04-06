الامارات | لاعب إنجليزي يدعو للبقاء في البيت.. ويشارك في حفلة ماجنة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إنجليزي يدعو للبقاء في البيت.. ويشارك في حفلة ماجنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة «ذا صن» تقريرا مفصلا أوردت فيه ان مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر دعا مومِسَين وأحد أصدقائه إلى منزله قبل نحو أسبوعين، وذلك قبيل دعوته مشجعي اللعبة إلى التزام تعليمات الحكومة الإنجليزية وعدم الاختلاط مع الآخرين.

وقالت الصحيفة إن «ووكر أقام حفلة ماجنة على مدى ثلاث ساعات»، وذلك عشية دعوته في مقابلة صحافية (24 مارس)، مشجعي الكرة الإنجليزية للبقاء في منازلهم والالتزام بتعليمات عدم الاختلاط مع أشخاص آخرين في هذه الفترة للحد من تفشي الفيروس.

وأرفقت الصحيفة تقريرها بصور لووكر في منزله التقطتها مومس، ناقلة عن الأخيرة قولها إن «كايل يجب أن يعرف أفضل من ذلك».

وتابعت «من جهة يدعو غرباء إلى منزله لممارسة الجنس، وفي اليوم التالي يحاضر أمام الجميع عن الحاجة الى الحفاظ على السلامة»، معتبرة انه «منافق ويضع الناس في خطر».

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وبات ووكر ثاني لاعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يتم كشف مخالفته للتعليمات الصحية في الفترة الراهنة لمكافحة تفشي «كوفيد 19» الذي تسبب بأكثر من 65 ألف حالة وفاة معلنة حول العالم حتى الأحد.

وسبق لقائد أستون فيلا جاك غريليش ان وجد نفسه في موقف مماثل، بعدما انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور وهو خارج منزله، وذلك بعد ساعات من نشره شريطا مصورا يدعو فيه المشجعين الى البقاء في بيوتهم ودعم جهود مكافحة تفشي الوباء.

ويأتي ذلك في ظل التوقف الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد على مختلف النشاطات الرياضية عالميا، ومنها كرة القدم الإنكليزية التي عُلقت منافساتها الى ان يصبح استئنافها «ممكنا بطريقة آمنة ومناسبة تماما».

من جهته، تقدم ووكر باعتذار لمخالفته قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي قد تعرضه لعقوبة مسلكية محتملة من ناديه حامل لقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال ووكر في بيان: «أدرك ان موقعي كلاعب كرة قدم محترف يحمل معه مسؤولية أن أكون قدوة.. لذلك، أريد ان أتقدم باعتذار من عائلتي، أصدقائي، نادي كرة القدم، المشجعين، والمجتمع، لأنني خذلتهم».