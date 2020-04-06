الامارات | مصر تستعد لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2030

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، رئيس الاتحاد المصري السابق، هاني أبوريدة، أن مصر تفترب من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030، وذلك بعد النجاح الكبير لمصر في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإبهار العالم بالاستضافة.

وكانت مصر قد استضافت كأس الأمم الإفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة، وفازت بلقبها الجزائر في النهائي على حساب منتخب السنغال.

Advertisements

وقال أبوريدة في تصريحات تلفزيونية: «مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، الدور سيأتي علينا قريباً داخل اجتماعات الاتحاد الدولي، ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها، الدولة المصرية أبهرت العالم ومسؤولي الاتحاد الدولي والإفريقي في تنظيم كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كل شيء كان مبهراً لدرجة المعجزة، تجهيز الاستادات بالسرعة غير المسبوقة في وقت قليل جداً التنظيم الرائع نفسه، والأمان في كل المدن، والملاعب للجماهير من كل الجنسيات، وحفل قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات».

وأضاف رئيس الاتحاد المصري السابق: «البطولة صُنفت كأنجح نسخة في تاريخ أمم إفريقيا، هذا نجاح للدولة المصرية، فأنا أفتخر بجنسيتي المصرية في كل مكان بالعالم. مصر قيمتها كبيرة، وعلينا دائماً أن نثق بإمكاناتنا وقيادتنا».